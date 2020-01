TORINO – Paulo Dybala ha chiuso il 2019 in un momento di forma straordinaria. Le qualità dell’argentino non sono mai state in discussione, ma negli ultimi mesi è apparso capace di colpi incredibili. A quanto pare ‘La Joya’ non ha perso lo smalto: oggi ha illuminato la Continassa con un capolavoro al volo nel corso della sessione di allenamento. La Juventus, tramite l’account Twitter ufficiale, ha pubblicato un video del gol di Dybala per mostrarlo anche ai tifosi.