Due club inglesi su Rabiot

TORINO – Adrien Rabiot è arrivato a parametro zero in estate, ma per lui arrivano già le prime voci di mercato. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, il francese sarebbe finito nel mirino di due squadre inglesi. Arsenal e Everton per la precisione, che stanno cercando dei rinforzi per il centrocampo e vedono nell’ex PSG un possibile acquisto. La Juve valuterà le offerte, consapevole del fatto che il giocatore non ha ancora avuto tempo di far vedere ciò di cui è capace, ma sapendo anche che una sua eventuale cessione genererebbe una preziosa plusvalenza.