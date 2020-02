TORINO – La Juventus ospiterà domenica alle 12:30 la Fiorentina tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

Maurizio Sarri dovrebbe avere, in vista della partita, un solo dubbio a centrocampo: insieme a Pjanic e Bentancur dovrebbe agire uno tra Matuidi e Rabiot, con il giocatore acquistato in estate che sembra essere favorito per giocare dall’inizio, una partita che la Juventus non può non vincere.