Draxler verso il Lione, nuovo intreccio con la Juve

TORINO – Il mancato trasferimento in bianconero di Julian Draxler fece malissimo ai tifosi bianconeri. Tutto sembrava concluso, ma il sorpasso in extremis del Wolfsburg costrinse Marotta a virare sul meno acclamato Hernanes. Tutto questo fa parte del passato ormai, ma i destini di Draxler e della Juventus potrebbero tornare a incrociarsi. Stando ai media francesi, il tedesco potrebbe presto passare al Lione, sorteggiato contro la Juve per i prossimi ottavi di finale di Champions League.