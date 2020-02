Douglas Costa: “Tornerò con la stessa ambizione di sempre. So che credete in me”

TORINO – In casa Juve le scorie della trasferta di Verona sembrano ancora non essere cessate del tutto, perché oltre al risultato amarissimo, in queste ore è arrivata anche un’altra tegola dalle parti della Continassa. Già perché il responso medico sulle condizioni di salute di Douglas Costa, dice che il brasiliano dovrà stare lontano dal campo per i prossimi 20 giorni almeno, saltando così l’importantissima trasferta di Lione. Il numero 11 però ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i tifosi e lo ha fatto attraverso il suo account Instagram, dove ha postato una foto che lo ritrae nel momento dell’infortunio, con la seguente citazione: “Ciao ragazzi, so che tutti voi credete e contate su di me. Voglio solo farvi sapere che tornerò con la stessa ambizione di sempre. Fino alla fine”.