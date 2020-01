Douglas Costa sulla via del ritorno

TORINO – È quasi sempre l’uomo più atteso, ma spesso il meno impiegato. Gli Infiniti problemi fisici di Douglas Costa hanno tolto all’occhio dei tifosi bianconeri una gioia unica. Ammirare le giocate del funambolo brasiliano può valere il prezzo del biglietto, o dell’abbonamento alla pay TV. Ieri, contro la Roma, Douglas è sceso in campo per stupire e ci è riuscito. Più minuti del solito, un assist e qualche prodezza delle sue. Questa la prestazione del brasiliano nei quarti di finale di Coppa Italia. Il numero 11 è ancora lontano dal suo meglio, ma sembra che ci si stia avvicinando sempre di più. La via della cautela scelta da Sarri e staff sembrerebbe quella giusta. I tifosi bianconeri pronti a godersi il loro ‘Flash’ più a lungo, magari fino a fine stagione.