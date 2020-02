Douglas Costa punta l’Inter

TORINO – La Juventus continua a dover fare i conti con gli infortuni che la stanno affliggendo da inizio stagione.

Uno su tutti, il brasiliano Douglas Costa, appena rientrato e già di nuovo fermo ai box per almeno 15 giorni. La speranza di Maurizio Sarri è quella di recuperarlo per la partita in programma contro l’Inter il 1 marzo, vista anche l’importanza che il numero 11 riveste nella formazione tipo del tecnico bianconero.

