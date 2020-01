Douglas Costa, la Juve previene gli infortuni con una nuova dieta

TORINO – Gli infortuni sono senz’altro il problema più grave della carriera di Douglas Costa. Il brasiliano, illuminante e imprendibile quando è in buona condizione, potrebbe essere davvero un valore aggiunto per la Juventus, se soltanto fosse più continuo. La grande fragilità di Douglas sta spingendo lo staff medico bianconero a cambiare le sue metodologie di allenamento, ma non solo: secondo Sky Sport, il brasiliano cambierà anche dieta. La Juve vuole fare in modo che il giocatore sia sempre a disposizione e sta dunque cercando di andare oltre questa sua tendenza all’infortunio muscolare.