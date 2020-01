Douglas Costa: “Alla ricerca della condizione migliore, voglio ringraziare tutti quanti”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera contro l’Udinese per 4-0, garantendosi il passaggio ai quarti di Coppa Italia.

Una grande prestazione collettiva quella di ieri sera, con il brasiliano Douglas Costa che è tornato al gol grazie al rigore cedutogli da Paulo Dybala: il numero 11 bianconero ha festeggiato a fine partita attraverso il suo profilo Twitter mandando un messaggio a tutti i tifosi bianconeri: “Alla ricerca della migliore forma fisica… voglio ringraziare qui per il supporto voi tifosi e i tifosi in tutto il mondo! Non è mai stato facile ma sempre soddisfacente.”