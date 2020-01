Douglas Costa carica la Juve: “Sarà lunga, difficile ed entusiasmante, dipenderà da noi ma la vivremo come una famiglia”

TORINO – La Juventus ha iniziato l’anno nel migliore dei modi, vincendo per 4-0 la prima partita dell’anno contro il Cagliari.

Domenica sera i bianconeri sono attesi dalla Roma allo Stadio Olimpico, per continuare al meglio il nuovo anno: tramite il suo profilo Instagram, il brasiliano Douglas Costa ha voluto caricare l’ambiente in vista della seconda parte della stagione, dove i bianconeri sono chiamati a dare il meglio: “Sarà lunga. Sarà difficile. Sarà entusiasmante. Dipenderà da noi, per questo dovremo viverla tutti insieme, come una famiglia.”