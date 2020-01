TORINO – Il calciatore della Juventus Douglas Costa ha postato dopo la vittoria di ieri sera.

Il brasiliano è ancora in fase di recupero, con Maurizio Sarri che anche ieri gli ha concesso gli ultimi minuti della gara per rimettere ritmo nelle gambe. Al termine della gara il giocatore ha esultato con i suoi tifosi tramite il suo profilo Instagram, postando una foto con scritto: “La seconda parte di una maratona è quella in cui bisogna aumentare la velocità‍.”