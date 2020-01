Dossena: “Sarri sta riuscendo a cambiare idea di gioco a una corazzata”

TORINO – L’ex terzino Andrea Dossena ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Radio Sportiva del campionato di Serie A e della Premier League.

“Solo il Liverpool può perdere questo campionato con tutti i punti di vantaggio che ha, non c’è storia. Negli anni si è visto come in certe situazioni per il pallone d’oro si è premiata la squadra, come per Cannavaro con l’Italia, mentre altre volte si è andati sul nome come con Messi e Ronaldo: vista l’annata qualche giocatore del Liverpool andava premiato. Klopp ha fatto miracoli già col Magonza e col Borussia Dortmund, mi sarebbe piaciuto tantissimo essere allenato da lui: è uno dei migliori al mondo insieme a Guardiola, Conte e Sarri.”

“Sarri arrivava in una corazzata ma doveva cambiare idea di gioco e pian piano ci sta riuscendo, Conte aveva una situazione ancora più difficile perché doveva dare un’identità e portare a casa punti: è riuscito a raggiungere entrambi gli obiettivi con una rosa meno competitiva quindi forse ai punti è meglio lui. A Napoli hanno sbagliato tutti, il presidente, i calciatori e i tifosi che hanno contestato quando non era il momento: era normale che prima o poi sarebbe scoppiato tutto e adesso sta mancando la tranquillità che serve a una squadra. La Champions ormai è difficile da raggiungere, la Coppa Italia può essere un obiettivo ma deve giocare contro la squadra più in forma del campionato. La qualità dei giocatori non si mette in dubbio ma devono ritrovarsi.”