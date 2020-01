Dossena: “Il gioco di Sarri si inizia a vedere”

TORINO – L’ex giocatore del Napoli Andrea Dossena ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Il calciatore ha parlato in vista della sfida tra Napoli e Juventus in programma domenica sera: “ Non aver in mano il pallino del gioco come succedeva negli anni precedenti, si vede che non c’è più questa voglia di tenere il pallone tra i piedi, anche se ci sono tutti giocatori che hanno movimenti ed imbucata, con velocità e qualità possono esaltarsi. La Juve arriva in un momento in cui il gioco di Sarri comincia a farsi vedere.”