Dopo Kulusevski il derby d’Italia si sposta su Tonali

TORINO – La trattativa che sta per portare Dejan Kulusevski a essere un giocatore della Juventus è stata un fulmine a ciel sereno. Lo svedese era stato corteggiato per mesi dall’Internazionale, che alla fine è stata beffata dai bianconeri. Un colpo di coda di Paratici su Marotta , che ha riportato il derby d’Italia fuori dai campi di gioco. Stando a quanto riferisce Tuttosport, questa competizione potrebbe rinnovarsi per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia tra i prospetti più interessanti del calcio italiano.