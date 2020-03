Distanti ma uniti. Dona insieme alla Juventus.

TORINO – In un momento così delicato, vogliamo scendere in campo per dare il nostro contributo. Juventus vuole fare la sua parte, con gesti concreti. E’ accaduto qualche giorno fa, quando si è deciso di destinare ai più bisognosi le derrate alimentari inizialmente previste per il pubblico della semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Milan all’Allianz Stadium.

Adesso, il Club, i giocatori della Prima Squadra e le Juventus Women hanno deciso di lanciare una raccolta fondi a sostegno della Regione Piemonte per l’acquisto di dispositivi medici e per il supporto alle strutture sanitarie e al personale medico, in prima fila, giorno e notte, in queste settimane. La prima donazione, di 300.000 euro, è stata fatta unitamente da società e giocatori, con la volontà di lanciare un messaggio forte di sensibilizzazione: #DistantiMaUniti, rispettando quindi le regole per impedire la diffusione del virus, possiamo vincere questa partita.

C’è bisogno dell’aiuto di tutti. E ognuno puo’ fare la sua parte. Contribuire alla raccolta fondi è infatti semplicissimo: basta cliccare sulla pagina della campagna sul portale gofundme.com e cliccare sul bottone “Fai una donazione”.

Le donazioni raccolte andranno a favore dell’iniziativa «Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus» promossa dalla regione Piemonte. Accedendo direttamente alla campagna, sarà possibile fare una donazione minima di 5 euro (la piattaforma non ha commissioni, ma in fase di donazione si può lasciare una cifra facoltativa).

