Di Maria: “Se non avessi fatto il calciatore sarei diventato carbonaio”

TORINO – Il calciatore del PSG Angel Di Maria ha parlato intervistato dai canali ufficiali della Ligue 1.

“Se non fossi diventato un calciatore credo che avrei lavorato con mio papà, sarei stato un carbonaio. Perchè per studiare non ero portato, non mi piaceva granchè la scuola, sicuramente avrei aiutato lui.”

“Cosa farò a fine carriera? Non lo so. So che non mi resta molto, ma mi sto godendo tutto quello che mi resta del calcio. Giocherò ancora un po’ di anni, voglio divertirmi e poi penserò al futuro.”