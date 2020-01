Di Lorenzo: “Meritata la qualificazione. Ora testa alla Juventus”

TORINO – Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato al termine della qualificazione in semifinale di Coppa Italia: “La qualificazione è meritata, ci teniamo ad arrivare in fondo alla Coppa Italia. E’ stata una partita molto bella ed aperta. Abbiamo saputo lottare fino alla fine e credo che il successo sia giusto. La Lazio ha avuto occasioni per pareggiare ma nel computo generale siamo stati bravi a conquistare questa vittoria. Abbiamo interpretato la gara come era giusto fare, stando stretti e non lasciando campo alla loro velocità. Avevamo di fronte una squadra in grande condizione e siamo stati capaci di esprimere il nostro gioco, sfiorando anche il secondo gol. Sinceramente sinora non siamo stati premiati. Anche con l’Inter e la stessa Lazio in campionato meritavamo di più. Stasera la fortuna è stata più dalla nostra parte, però va detto che in passato alcuni risultati ci andavano stretti. Abbiamo centrato la qualificazione in semifinale ed era un nostro obiettivo. Adesso bisogna dare il massimo in campionato per trovare continuità”.