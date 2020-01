Di Gennaro: “De Ligt diventerà il migliore al mondo: è solo questione di tempo”

TORINO – Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “Il campionato, è il più incerto da tanto tempo a questa parte. Inter e Juventus stanno viaggiando forte, ma questa Lazio mi impressiona: se vinci Coppa Italia e Supercoppa in pochi mesi allora sei pronto per lo scudetto. l’Inter con l’Atalanta rischia di più che la Juve con la Roma. Questa è una giornata che può dare l’accelerata ai bianco- neri, anche perché poi la storia dimostra che da gennaio in poi le squadre di Sarri migliorano sempre. Pesa l’assenza di Chiellini, credo che De Ligt con lui vicino sarebbe cresciuto più in fretta. Demiral per ora si fa preferire, è un ottimo difensore, in Supercoppa per due volte – con Bonucci scavalcato – ha salvato la situazione. Comunque sono d’accordo con Sarri quando dice che De Ligt diventerà il migliore al mondo: è solo questione di tempo”.