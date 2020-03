Di Canio: “Solo la Lazio può competere con la Juve”

TORINO – L’ex giocatore Paolo Di Canio ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Non mi stupisce veder segnare Lukaku tanto con le piccole dove la sua fisicità e il suo carattere lo portano a sentirsi dominante e superiore mentre in queste partite, migliorerà nel tempo, non pervenuto. Per quanto riguarda la Juve, ho visto la sostanza. Questa sera abbiamo visto morire l’eleganza e la sostanza. Più Matuidi di Rabiot, più Ramsey di Bentancur adattato da mezzala, più Bentancur regista che Pjanic. Nella fase difensiva possono permettere a quei tre davanti di non partecipare in attesa che possano esprimersi facendo dei gol. Ho visto la sostanza e il possesso, nel momento in cui si è sentita più sicura, di Allegri. Senza nulla togliere a Sarri”.

“Solo la Lazio può competere con questa Juve. Da una parte c’è un gruppo con grande esperienza, quello di Sarri, che sta diventando più pragmatica, abbandonando il Sarrismo. Dall’altro c’è una squadra vera. Anche contro il Bologna l’abbiamo visto: la squadra di Inzaghi ha dimostrato di poter chiudere la partita nei primi venti minuti dando due gol all’avversario. E poi anche i calciatori che subentrano fanno bene. Jony quando c’è da sostituire Lulic, Marusic con Lazzari, Cataldi con Leiva. Non si può dire che abbia la rosa corta.”

