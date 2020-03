Di Canio: “Skriniar? Con l’avversario lontano non sa cosa fare”

TORINO – L’ex allenatore e giocatore Paolo Di Canio ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Credo che non dobbiamo sempre esaltare solo alcune giocate, la differenza la fanno i dettagli. Skriniar è bravissimo nella marcatura sull’uomo, ma quando ha l’avversario lontano non sa cosa fare e va in confusione. Con la Juventus, in occasione del gol di Ramsey, doveva schiacciarsi sul fondo e intercettare il cross di Matuidi che gli è passato a un centimetro, lui invece ha tolto il piede…”

