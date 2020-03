TORINO – L’ex attaccante della nostra Serie A Paolo Di Canio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha lanciato una frecciata a Lukaku.

“Per me non è una sorpresa, lo è per voi . Può anche finire il torneo con la media di un gol a partita, ma segna tanto contro le medio-piccole, dove fa valere il fisico. Contro le grandi non pervenuto. Ma non è una sorpresa, è stato così per 7 anni in Premier”.