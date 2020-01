Deschamps: “Scuetto? Sarà dura ma il cuore dice Juve. Ronaldo è uno fuori dalla norma”

TORINO – Il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport della Juventus e della Serie A.

“Cristiano sta facendo cose strepitose con la Juve, con la sua Nazionale, quindi è uno fuori dalla norma. La Juventus avrà bisogno di lui come lo scorso anno, però spero che vada meglio in questo. La Juve ha questo obiettivo da tanti anni, di rivincere la Champions, però alla fine la vince solo una. Sono 7-8 squadre che iniziano la Champions con l’obiettivo di vincerla.”

“Lo Scudetto? Sarà dura, perchè l’Inter sta facendo molto bene, in campionato, da quanto si vede dalla classifica, tante cose sono ancora possibili. Il cuore dice… spero la Juve, però vedremo.”

“Il girone dell’Europeo? Sì, piuttosto difficile, per noi ma anche per gli altri, quindi dovremo essere pronti fin dall’inizio. Giocando la Germania in Germania, lo sappiamo, però quando si vuole vincere, dobbiamo battere tutti.”