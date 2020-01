TORINO – Il giocatore del Parma Dermaku, ha rilasciato delle dichiarazioni in zona mista, al termine del match contro la Roma, dove ha parlato anche della prossima gara di campionato contro la Juve.

“Sarà difficilissima. Scenderemo in campo come sempre per fare risultato, poi bisogna fare una gara perfetta perché giochi contro i campioni d’Italia”.