TORINO – La rottura del legamento crociato subita contro la Roma ha rallentato la carriera di Merih Demiral. Il difensore turco ex Sassuolo si stava ritagliando il suo spazio, più che consistente, nelle rotazioni di Maurizio Sarri. Ma Demiral non sembra volersi arrendere, perché non ha perso tempo e ha subito iniziato il suo programma di recupero. Oggi si è allenato in piscina, sperando di poter tornare sull’erba il più presto possibile.