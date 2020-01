Demiral out, Rugani sempre più intoccabile

TORINO – Fabio Paratici aveva già praticamente chiuso ad una partenza di Rugani, ma l’infortunio di Demiral non fa che scongiurare la cessione del numero 24 in maniera ancora più decisa. Il CFO bianconero, nel pre partita di Roma-Juventus, aveva dichiarato che difficilmente Rugani si sarebbe mosso nel corso di questo mese, considerando anche l’infortunio non ancora smaltito di Chiellini. Adesso la Juve potrebbe doversi confrontare anche con un lungo stop di Demiral, che blinderebbe a doppia mandata la posizione di Daniele Rugani almeno fino a fine stagione.