Demiral convince Sarri, ora è incedibile

TORINO – Le ultime prestazioni convincenti hanno fatto ben sperare sul futuro in bianconero di Demiral. Il difensore turco deve ancora imparare a controllare meglio la sua straripante fisicità, ma ha tutte le caratteristiche per diventare un difensore di altissimo livello. Sarri e i dirigenti bianconeri lo hanno capito, e stando al Corriere dello Sport lo avrebbero anche tolto dal mercato. Le voci su un suo possibile addio alla Juventus non si sono mai fermate, ma a questo punto una cessione a gennaio sembrerebbe davvero da escludere.