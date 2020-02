Demiral coccolato dai medici della Juve: “Il top”

TORINO – Continua spedito il recupero del difensore della Juventus Merih Demiral, dopo l’intervento subito al ginocchio.

Il difensore turco, che vorrebbe poter giocare gli Europei con la sua Nazionale, ha già intrapreso il percorso riabilitativo per tornare a giocare: Demiral si fa vedere ogni domenica allo Stadium per sostenere i suoi compagni, mentre durante la settimana prosegue il suo lavoro di recupero. Tramite il suo profilo Instagram ha postato una foto con lo staff medico bianconero che lo sta seguendo, commentando il loro operato: “Top”, ha scritto sulla foto un Demiral di ottimo umore che non vede l’ora di tornare in campo.