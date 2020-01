Demiral a rischio, si teme il lungo stop

TORINO – Serata controversa per Merih Demiral, che apre il suo primo big match con la maglia della Juventus segnando il gol del vantaggio. La gioia e poi la paura, perché pochi minuti dopo il turco è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio. Oggi lo staff medico della Juventus valuterà se c’è stato interessamento dei legamenti, che ovviamente comporterebbe la necessità di fermarsi a lungo. Perdere Demiral, con Chiellini ancora ai box, potrebbe rivelarsi davvero un brutto colpo per questa Juve.