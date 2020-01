Deloitte Football Money League: la Juventus entra in Top 10

TORINO – Il gruppo Deloitte Sports Business Group ha stilato la classifica dei 20 club calcistici con ricavi più elevati al mondo.

Le squadre hanno generato in aggregato un fatturato record di 10,6 miliardi di dollari nel 2018/19, secondo quanto emerge dalla 23a edizione della Football Money League, redatta da Deloitte Sports Business Group.

I primi cinque club per fatturato in questa edizione della Money League sono Barcellona ($959,3 mln), Real Madrid ($864 mln), Manchester United ($811,7 mln), Bayern Monaco ($753,1 mln) e Paris Saint-Germain ($725,5 mln), che insieme generano più ricavi degli 11 club classificati dal 10° al 20° posto.