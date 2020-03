Del Piero su Instagram: “I Campioni del Mondo 2006 contro il Coronavirus”

TORINO – I Campioni del Mondo del 2006 scenderanno di nuovo in campo per vincere un’altra partita che non è di calcio ma riguarda il coronavirus. Alex Del Piero ha lanciato l’appello sul proprio profilo Instagram: “Io insieme agli altri miei compagni Campioni del Mondo 2006 scendiamo di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla @crocerossaitaliana per aiutare il nostro paese in emergenza al Coronavirus. Fai parte anche tu della nostra squadra: Uniti vinceremo ancora!”