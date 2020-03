Del Piero sfida Caputo: “Al ventesimo gol cena pagata e ti svelerò qualche segreto…”

TORINO – Tutto nasce da un’intervista di Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di Am Motori: “Se riesco ad arrivare a 20 gol magari contatto Del Piero per chiedergli qual è il segreto per vivere con equilibrio una carriera ad alti livelli così lunghi. Da piccolo non avevo un vero e proprio idolo ma l’ho sempre apprezzato tantissimo sia come calciatore sia per la mentalità, la professionalità e l’attaccamento che ha sempre dimostrato al suo club. Non sono riuscito ancora a conoscerlo, ma spero di farlo”. La risposta di Del Piero sui social è immediata: “Caro Ciccio Caputo, al ventesimo gol cena pagata e ti svelerò qualche segreto. Inizia il countdown, -9. Ale”.

