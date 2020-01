Del Piero prega per l’Australia: “Le parole non possono descrivere quello che sto provando”

TORINO – Dopo il disastroso incendio che si sta abbattendo sull’Australia, in tanti tra celebrità e gente comune, si sono voluti stringere attorno al continente che sta letteralmente andando a fuoco. Tra questi anche l’ex capitano della Juve Alex Del Piero che, sul suo account Instagram ha postato una foto di un vigile del fuoco con in braccio due canguri, di fronte alle fiamme che ardono. Sotto al post il seguente messaggio.

“Le parole non possono descrivere quello che sto provando per il disastro in Australia. Fino ad ora sono morte 24 persone e 1300 case sono state distrutte. Sono sempre onorato e privilegiato per il meraviglioso tempo che ho trascorso in Australia e i miei pensieri e le mie preghiere sono per voi, bellissimo paese, per tutti coloro che sono colpiti e per tutti coloro che stanno aiutando”.