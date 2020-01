Del Piero, nuova star in famiglia: la figlia Dorotea segue le orme del padre

TORINO – Sembra dover essere una legge di famiglia, come se fosse tramandata di generazione in generazione o, forse, semplicemente in casa Del Piero l’unico sport conosciuto e che viene praticato è il calcio. Inutile parlare della carriera di Pinturicchio, al quale è mancato solo il Pallone d’Oro a livello individuale ma che, con la sua Juve e con la maglia Azzurra, ha vinto tutto quello c’era da vincere, passando alla storia del calcio e di tutto il mondo bianconero, come uno dei maggiori esponenti di questo sport. Anche il primogenito Tobias sta provando ad emulare le gesta del padre gia da qualche anno, sperando che la strada percorsa, venga calcata allo stesso modo. Ma ciò che sorprende di piu, è che anche la sua seconda figlia Dorotea, pratica calcio, come testimoniato da alcune storie condivise proprio da Del Piero sul suo account Instagram che, ritraggono l’ex capitano della Vecchia Signora, in compagnia della secondogenita, durante un torneo di calcio femminile in quel di Los Angeles, accompagnato da alcuni video che la ritraggono in azione. Non sappiamo se la classe sia la stessa di suo papà, ma la Juventus Women sa gia dove cercare.