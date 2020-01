Dedica d’amore della Persico a Rugani: “Sei speciale, non cambiare mai”

TORINO – Una delle coppie del mondo dello sport, più seguite e affiatate in Italia, è sicuramente quella composta da Daniele Rugani e Michela Persico, sempre più innamorati, come si può notare dall’ultimo post condiviso dalla showgirl sul suo account Instagram. La foto li immortala a cena insieme per i loro 4 anni di fidanzamento, sotto alla didascalia, il seguente messaggio d’amore: “4 anni di noi, ogni anno sempre più bello, sempre più complici, sempre più amici… sempre più innamorati. Ti amo Dani, non cambiare mai, sei speciale così come sei”. Immediata la replica dell’ex compagno Marchisio che, commenta così: “Auguroni”.