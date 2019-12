TORINO – Sarà un gennaio particolare per la Juventus, che dovrà cercare di liberarsi di qualche esubero e rinforzare la rosa. Mattia De Sciglio non è esattamente un esubero, ma la sua cessione potrebbe rivelarsi un’occasione per arrivare a un giocatore di livello. Il Paris Saint-Germain infatti sembrerebbe interessato ad uno scambio tra il numero 2 bianconero e Thomas Meunier, terzino belga in scadenza di contratto.