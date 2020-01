TORINO – Dopo aver bloccato il suo scambio con Kurzawa, la Juventus ritroverà per la partita di domenica Mattia De Sciglio.

Il giocatore si è infatti allenato regolarmente ieri e domenica contro la Fiorentina dovrebbe essere in panchina: fondamentale il suo recupero per Maurizio Sarri, che ha a disposizione solo due terzini non infortunati.