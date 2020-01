TORINO – Daniele De Rossi lascia il calcio giocato all’età di 36 anni ed appende gli scarpini al chiodo in Argentina col Boca Juniors. Secondo quanto riportato da Sky Sport il calciatore avrebbe preso questa decisione definitiva a causa dei tanti infortuni e della sua forma fisica non ottimale. Nelle scorse settimane infatti, era uscita una indiscrezione che i nuovi membri della società gialloblu lo vedevano fuori dal progetto per la sua precaria condizione atletica e per la sua veneranda età.