De Rossi lascia il calcio giocato

TORINO – Il calciatore del Boca Juniors ed ex della Roma Daniele De Rossi ha detto addio al calcio giocato.

“Non c’è alcun problema di salute per la mia famiglia. Lascio perché la mia famiglia mi manca e anche io manco loro. Qui al Boca la nuova dirigenza mi ha mostrato affetto e ha cercato di trattenermi, e mi hanno offerto aiuto per risolvere quello che mi sta succedendo, ma la decisione è definitiva. Non ho bisogno di aiuto, però devo tornare a casa mia. Oggi dobbiamo salutare Daniele De Rossi, ma non è per motivi calcistici o per mancanza di affetto per il Boca. In questo poco tempo ho conosciuto un grande essere umano, basta guardarlo per capire quanto sia onesto.”