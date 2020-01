De Roon: “Non mi aspettavo un esplosione simile da parte di Kulusevski anche se a mio avviso è stato pagato troppo”

TORINO – Il centrocampista dell’Atalanta Martin De Roon ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere di Bergamo, dove ha parlato del suo ex compagno Dejan Kulusevski, neo acquisto della Juventus.

"Non pensavo dimostrasse tutta questa qualità. Ma Dejan ha corsa, tecnica, capacità di saltare l'uomo, di fare gol e assist. A Parma sta facendo molto bene e alla Juve imparerà da giocatori fra i migliori al mondo. Crescerà di sicuro. E poi, 35 milioni di euro sono davvero tanti. Il presidente Percassi sarà contento . All'Atalanta, nella scorsa stagione, Kulusevski ha avuto poco spazio. Trovare continuità in una squadra come la nostra, in corsa per la Champions, non era facile. I ragazzini come Dejan devono giocare, per crescere. Lo sta dimostrando anche Pessina, nel Verona».