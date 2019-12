De Ligt scalpita per la Supercoppa

TORINO – Nelle ultime due uscite Sarri gli ha preferito Demiral, anche a causa di un piccolo infortunio. Ma adesso Matthijs de Ligt sembra aver recuperato pienamente e sta scalpitando per riprendere il suo posto al fianco di Leonardo Bonucci. È stato lui il titolare fino a qui, tra alti e bassi, e domenica c’è l’occasione di conquistare il suo primo titolo italiano. È probabile che, se ritenuto in condizione, Sarri lo faccia partire dal primo minuto, per prendersi la rivincita contro la Lazio.