De Ligt: “Orogoglioso Ronaldo mi abbia voluto qui, alla Juve si impara tanto”

TORINO – Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha parlato intervistato dai microfoni di Ziggo Sport.

“Al di fuori del complesso Juve non frequento molti calciatori, loro hanno una famiglia, io avendo 20 anni non conduco ancora questa vita. Frequenta spesso de Vrij e de Roon.”

“Sapevo prima del mio arrivo che avrei dovuto imparare l’italiano, e quando siamo andati in tour in Asia ne ho avuto la conferma: tutti parlavano al tavolo, io non sapevo cosa dire. Ora la lingua la capisco, ma devo migliorare ancora.”

“Mi hanno cercato molti club, oltre alla Juventus il PSG e il Barcellona, ma ho scelto di venire qui perché si difende diversamente e si impara tanto, io voglio diventare un difensore completo e qui posso farlo. Sono contento di aver scelto la Juventus, e orgoglioso che Ronaldo mi abbia voluto qui.”

“Ad inizio stagione facevo molte scivolate, ma non mi è mai piaciuto perché per me se fai una scivolata vuol dire che devi rimediare ad un errore. Ho lavorato molto per questo, per avere senso della posizione e poter anticipare i movimenti.”

“I primi mesi a Torino ho dovuto ambientarmi, adesso con Annekee giriamo per la città insieme ai cani, mi aiuta a svuotare la mente. Sto anche leggendo molto per cercare di migliorarmi.”

