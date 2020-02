De Ligt diffidato, a rischio l’Inter

TORINO – La Juventus scenderà in campo sabato alle 18 contro la SPAL per continuare a mantenere il primato in classifica.

I bianconeri giocheranno in anticipo, visto poi l’impegno di Champions League in programma la prossima settimana, a cui farà seguito dalla sfida contro l’Inter. Proprio in vista di questa, sabato a Ferrara dovrà stare attento Matthijs de Ligt, diffidato e a rischio squalifica per il big match di domenica prossima allo Stadium.

