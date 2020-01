De Ceglie ricomincia dal Miami Beach

TORINO – L’ex terzino della Juventus Paolo De Ceglie ricomincia la sua avventura calcistica dall’MLS. L’ex bianconero ha infatti firmato con il club americano del Miami Beach un contratto di tre anni, con opzione di rinnovo per una carica dirigenziale, con le alte sfere del club che lo vedrebbero bene come figura intermediaria all’interno del club, vista anche la sua grande esperienza calcistica. Ma attenzione perché, in queste ultime ore, sono arrivate due grandissime notizie di mercato che stanno facendo il giro del web: tifosi bianconeri in delirio, doppio clamoroso annuncio in diretta TV! >>>VAI ALLA NOTIZIA