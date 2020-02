De Ceglie: “Ormai le annate della Juve vengono giudicate in base alla Champions”

TORINO – L’ex terzino della Juve Paolo De Ceglie, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Footballnews24, dove ha parlato della sua ex squadra e degli obiettivi stagionali.

“Questa squadra è sempre fortissima, il livello dei giocatori è straordinario, per vedere se è migliorata o meno dipenderà dai risultati a fine stagione. Le annate della Juve vengono ormai giudicate dall’andamento in Champions League e da ciò che accade in campionato. Parlare di gioco o interpreti è troppo, verrà giudicata in base a ciò che riuscirà a portare a casa.”