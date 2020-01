De Biasi: “E’ la prima volta che la Juve gioca come vuole Sarri”

TORINO – L’ex allenatore Gianni De Biasi, ha rilasciato delle dichiarzioni ai microfoni di Radio 24, dove ha parlato anche dell’ultima sfida della Juventus contro l’Udinese.

“La Juventus non è una Juve di riserve, ma sempre di grande livello. Se poi l’Udinese gioca con la squadra non titolare è normale che possa andare incontro ad un poker. Per la prima volta ieri la Juve ha giocato quel gioco di scambi che piace a Sarri. Questi vaffa di giocatori che escono dal campo devono essere analizzati, non lasciati lì nascosti sotto al tappeto, perchè poi escono con i problemi se le cose vanno male. Poi magari lo fanno nello spogliatoio, noi non lo sappiamo. Sarri ha dato a Dybala un compito chiaro che deve svolgere col suo tocco, col talento, con il cambio di passo e la visione di gioco che ha. Lui è il calcio alla massima essenza e Sarri con lui può fare un lavoro molto importante.”