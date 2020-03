De Biasi: “Ci sarà un calcio prima del Coronavirus e uno dopo”

TORINO – L’ex tecnico Gianni De Biasi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio 24, dove ha parlato dell’attuale situazione legata al Coronavirus.

“Ci sarà un calcio prima del Coronavirus e uno dopo. Anche chi è preposto a prendere le decisioni non ha in mano una scelta facile. Dobbiamo avere un occhio di riguardo per la salutepiuttosto che all’interesse dei singoli. Anche gli altri paesi stano prendendo tutti provvedimenti simili al nostro. Gli inglesi han fatto la Brexit e ora hanno voluto avere una loro strategia. Vedremo il tempo a chi darà ragione”.