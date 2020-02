De Agostini: “Non basta solo Ronaldo. Recupero Chiellini fondamentale”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Luigi De Agostini, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva sull’attuale situazione della Juve e il match di ieri contro l’Hellas Verona: “La Juventus paga due errori decisivi, si è evidenziata che il solo Ronaldo non basta. Sono mancati troppi giocatori, il portoghese non può togliere sempre le castagne dal fuoco. E poi i bianconeri subiscono troppi gol, soprattutto su calcio da fermo. Il recupero di Chiellini diventa fondamentale. Il Verona ha meritato la vittoria, aveva già messo in difficoltà Milan e Lazio. I gialloblu giocano a un ritmo indiavolato e se non tieni il loro passo vai in difficoltà. Complimenti a chi ha scovato questi giocatori e a chi li sta valorizzando, il loro valore ora si è decuplicato. Juric mette in difficoltà gli avversari perché gioca senza punti di riferimento, ha un gioco totale”.