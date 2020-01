De Agostini: “Il titolo Campione d’inverno è importante perché solitamente si vince lo scudetto”

TORINO – L’ex difensore della Juventus, Luigi De Agostini, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Il titolo di campione d’inverno è importante perché storicamente chi gira in testa alla fine del girone di andata poi vince anche lo scudetto. Quest’anno c’è un po’ più di equilibrio e di interesse per il campionato, non è già finito come accadeva in passato. Oltre a Juventus e Inter c’è anche la Lazio, che merita il posto che occupa. La squadra che preferisco sotto l’aspetto del gioco è l’Atalanta, Gasperini ha fatto un lavoro straordinario portandola alla ribalta. Inter-Atalanta sarà una partita da vedere sicuramente, sono squadre che badano ad attaccare anche in modo spregiudicato”.