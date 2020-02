D’aversa: “Kulusevski ricorda Nedved, la Juve ha qualcosa più delle altre”

TORINO – Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport.

“A chi paragonerei Kulusevski? Uno simile a lui per caratteristiche era Nedved. Dejan fa 12-13 chilometri di media a partita, ma riesce ad abbinare la qualità alla quantità. Sono pochi quelli così. Se è già pronto per la Juve? Sotto l’aspetto tecnico, nel 4-3-1-2 di Sarri può fare sia il trequartista sia la mezzala. E come potenzialità già adesso è da grande. Paura di perderlo a gennaio? Sinceramente no perché sapevo il modo di lavorare del ragazzo e dell’Atalanta. Per lui era giusto continuare qua, anche se un normale momento di sbandamento l’ha avuto. Se Conte mi ha mai chiesto Kulusevski? Ne abbiamo parlato, ma mi ha chiesto anche informazioni su altri miei calciatori. I nomi? Neppure sotto tortura. Conte può vincere lo scudetto? Per come è lui può “rischiare” di vincerlo. Non voglio alzargli l’asticella, sia chiaro. Io però lo conosco e so che con il suo lavoro porta la squadra a dare qualcosa in più rispetto a quello che potrebbe. La Juventus ha qualcosa di più come organico e anche la Lazio non può essere dimenticata, ma Antonio è bravo. Lo dice la sua carriera.”