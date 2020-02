TORINO – Al temine del match contro il Lione, Danilo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Regalato il primo tempo? Sono d’accordo, non capisco. Abbiamo veramente regalato il primo tempo. Davanti al proprio pubblico abbiamo l’obbligo di attaccare, stare alti e pressare sempre di più. Le parole di Bonucci? Non so cosa di stai parlando devo prima informarmi e capire cosa è successo”.

